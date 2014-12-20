Böylesini photoshop'la yapamazlar dedirten 18 komikli fotoğraf
Planlasanız bile çekemeyeceğiniz 16 komikli fotoğraf.
1. Ronaldo Sen Hayırdır?
Ronaldo'yu bilmesek neyse de...
2. Güneşlenen Kadınımsı
Mükemmel zamanlama...
3. Hulk Ve Amerikan Güreşi
Ringde katliam var!
4. Bir Çanta Çeşidi Olarak: Portföy
Bu fotoğraftan sonra elde cüzdan ve küçük çanta ile poz veremeyecekler...
5. Orada Ne Arıyon Bacım Sen?
İskambil kartlarındaki papaz gibi; ne o öyle?
6. Poşet Var Takarsan?
Tabi denk getirmek de mesele; fotoğrafı çeken kişi, nasıl bir ruh hali içindeyse...
7. Yavrum Seni Leylekler Getirdi
Bu yalana artık inanırlar sanıyoruz.
8. Tekmeyi Basıcam
Bu fotoğrafı çeken kişi, kesin bu kadının elemanıdır!
9. Mutant Teyze
Kola ayak nakli hayaldi, gerçek oldu.
10. Resimdeki Çiçekliyi Bul
Çiçekli abla çocuğuyla ilgilenmekte...
11. Geyik
Yanlış anlaşılması bile muhteşem olan fotoğraf...
12. Resimdeki 1 Farkı Bulun
Yok Artık!
13. Çay Var İçersen...
Barı aynalı yapmak kimin fikriyse, alkışlıyoruz.
14. Senin İçin Pis!
Nasıl bir duruş o ya...
15. Bana Mı Dedin?
Uzun boyunlu bu cins köpeği ilk keşfeden fotoğrafçımız madalya sahibi.
16. Herkesin Başına Gelebilir
Ünlü ünsüz fark etmez..
17. Durumlar Karışık
Çözebildiniz mi?
18. Yok Öyle Bir Şey
Süper zamanlama...
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