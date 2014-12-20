Böylesini photoshop'la yapamazlar dedirten 18 komikli fotoğraf Planlasanız bile çekemeyeceğiniz 16 komikli fotoğraf.

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1. Ronaldo Sen Hayırdır? Facebook'ta Beğen: Ronaldo'yu bilmesek neyse de...

2. Güneşlenen Kadınımsı Mükemmel zamanlama...

3. Hulk Ve Amerikan Güreşi Ringde katliam var!

4. Bir Çanta Çeşidi Olarak: Portföy Bu fotoğraftan sonra elde cüzdan ve küçük çanta ile poz veremeyecekler...

5. Orada Ne Arıyon Bacım Sen? İskambil kartlarındaki papaz gibi; ne o öyle?

6. Poşet Var Takarsan? Tabi denk getirmek de mesele; fotoğrafı çeken kişi, nasıl bir ruh hali içindeyse...

7. Yavrum Seni Leylekler Getirdi Bu yalana artık inanırlar sanıyoruz.

8. Tekmeyi Basıcam Bu fotoğrafı çeken kişi, kesin bu kadının elemanıdır!

9. Mutant Teyze Kola ayak nakli hayaldi, gerçek oldu.

10. Resimdeki Çiçekliyi Bul Çiçekli abla çocuğuyla ilgilenmekte...

11. Geyik Yanlış anlaşılması bile muhteşem olan fotoğraf...

12. Resimdeki 1 Farkı Bulun Yok Artık!

13. Çay Var İçersen... Barı aynalı yapmak kimin fikriyse, alkışlıyoruz.

14. Senin İçin Pis! Nasıl bir duruş o ya...

15. Bana Mı Dedin? Uzun boyunlu bu cins köpeği ilk keşfeden fotoğrafçımız madalya sahibi.

16. Herkesin Başına Gelebilir Ünlü ünsüz fark etmez..

17. Durumlar Karışık Çözebildiniz mi?

18. Yok Öyle Bir Şey Süper zamanlama...

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