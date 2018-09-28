Böyle ergenlik görülmedi! İnsanların çocukluğundan kalan en komik fotoğraflar Hepimizin hayatından bir ergenlik dönemi geçti.O dönemlerde çekildiğiniz fotoğrafları hatırladınız mı? Sizin için insanların en komik çocukluk fotoğraflarını bir araya getirdik.

FacebookPaylaş Twitter Yorum yapYorum yap Favorilerine Ekle Mail Gönder

#1 Varoluş sancısı çekiyorlar rahat bırakın. Facebook'ta Beğen:

#2 Teknoloji çocukları ne hale getirdi?

#3 Tavus kuşu modası ne zaman oldu ya?

#4 Çocuğu neden babaanne yaptınız?

#5 İşte okulda herkesin imrendiği o saç stili.

#6 En mutlu doğum günü.

#7 Popüler ergenlik hareketleri. Yüzünü makyaja bulamak.

#8 Aliyim mi seni?

#9 Yaratıcılık doğuştan gelir.

#10 İstisnasız herkesden nefret ediyor.

#11 Üzücü bir kombin.

#12 Biz susuyoruz. Siz onları tanıyorsunuz.

#13 Çocuğu tatlı göstermek için her yol denenmiş.

#14 Böyle fotoğrafı olmayan herkes şanslı.

#15 Tarafını seç.

#16 Sen napıyorsun peki?

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş