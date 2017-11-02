'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' Dedikleri Bu Olsa Gerek!

Twitter kullanıcısı @jaimeamort'un annesi ve babasının evliliklerine giden yolun hikayesini anlattığı bu flood, dizilere ve filmlere konu olacak cinsten bir aşk hikayesi. İyi okumalar. :)