Bizden duymadınız! 2018'de en çok bu porno yıldızlarını aramışlar!
thechive.com'daki habere göre internet kullanıcıları 2018'de en çok bu yetişkin film yıldızlarını aramışlar. Bizler aradık mı? Tabii ki de hayır! İşte o yıldızlar.
#21 Lily Rader
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#20 Uma Jolie
#19 Madison Ivy
#18 Sophie Dee
#17 Mia Malkova
#16 Hitomi Tanaka
#15 Dolly Leigh
#14 Anny Aurora
#13 Charity Crawford
#12 Jill Kassidy
#11 Brooklyn Chase
#10 Melissa Moore
#9 Stella Cox
#8 Jynx Labirent
#7 Anna Bell Peaks
#6 Katie Banks
#5 Gia Paige
#4 Lyra Kanunu
#3 Kimmy Granger
#2 Anya Olsen
#1 Lana Rhoades
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
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