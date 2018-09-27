Biz sizin yerinize utandık! Asla tercih edilmemesi gereken 21 balo kıyafeti
Bu insanlar kendine neden bunu yapıyor? Gördüğünüzde hayretler içinde kalacağınız en kötü balo kıyafetlerini listeledik.
#1 Nereye gidiyor olabilirler ki?
#2 Dikenliyim canım öpemem.
#3 Gökkuşağı ve şimşek uyumu.
#4 O kıyafetin içinde nasıl bu kadar mutlu?
#5 Elbisenin olayı yüzünden belli olur.
#6 Geri kalanını arıyoruz.
#7 Kaç yaşındasınız siz ya?
#8 İsteğini açıkça belli ediyor gibi.
#9 Bu kıyafet için o kadar zahmete girmeseydin keşke.
#10 Hediye paketi gibisiniz. En kötüsünden.
#11 Tamam anladık zekisiniz.
#12 Uyumun en uyumsuz hali.
#13 O kıyafete ancak o saç yapılırdı zaten.
#14 Arkadaki kız daha iyi diyenler?
#15 Adam bu kıyafeti görse oyunculuğu bırakır.
#16 Meyve tabağınız hazır.
#17 Yıldızlar da kayar.
#18 Size bu kötülüğü kim yaptı?
#19 Siz barışmasanız da olur.
#20 Kanka bugün sade giyinelim.
#21 Balonun içine insan koymuşlar.
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