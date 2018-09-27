Biz sizin yerinize utandık! Asla tercih edilmemesi gereken 21 balo kıyafeti Bu insanlar kendine neden bunu yapıyor? Gördüğünüzde hayretler içinde kalacağınız en kötü balo kıyafetlerini listeledik.

FacebookPaylaş Twitter Yorum yapYorum yap Favorilerine Ekle Mail Gönder

#1 Nereye gidiyor olabilirler ki? Facebook'ta Beğen:

#2 Dikenliyim canım öpemem.

#3 Gökkuşağı ve şimşek uyumu.

#4 O kıyafetin içinde nasıl bu kadar mutlu?

#5 Elbisenin olayı yüzünden belli olur.

#6 Geri kalanını arıyoruz.

#7 Kaç yaşındasınız siz ya?

#8 İsteğini açıkça belli ediyor gibi.

#9 Bu kıyafet için o kadar zahmete girmeseydin keşke.

#10 Hediye paketi gibisiniz. En kötüsünden.

#11 Tamam anladık zekisiniz.

#12 Uyumun en uyumsuz hali.

#13 O kıyafete ancak o saç yapılırdı zaten.

#14 Arkadaki kız daha iyi diyenler?

#15 Adam bu kıyafeti görse oyunculuğu bırakır.

#16 Meyve tabağınız hazır.

#17 Yıldızlar da kayar.

#18 Size bu kötülüğü kim yaptı?

#19 Siz barışmasanız da olur.

#20 Kanka bugün sade giyinelim.

#21 Balonun içine insan koymuşlar.

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş