Birbirlerine Benzemeleri Çok Saçma ve Aşırı Komik Olan 13 Şey
Bazen bir fotoğraf, bazen bir mimik bazen de bir ifadeyle aslında dünya üzerindeki birçok şeye benzeyebiliyoruz. Biz de bu komik benzerlikleri fark eden insanların paylaşımlarını toparladık.
Baykuşa benzeyen elma
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Burj Khalifa'ya benzeyen çorap kaçığı
Star Wars karakteri Ewok'a benzeyen kedi
Patrick'e benzeyen mumluk
Tuzluğa benzeyen Çin İmparatoru
Lama'ya benzeyen Dalay Lama
Jabba the Hut gibi görünen kedi
Skrillex'e benzeyen paspas
Walter White'a benzeyen Ned Flanders
Adolf Hitler'e benzeyen kedi
Elvis Presley'e benzeyen boks eldiveni
Pişmiş tavuğa benzeyen kedi
Patates kafaya benzeyen Steve Harvey
Kaynak: BoredPanda
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