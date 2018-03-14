Birbirinden komik örneklerle internet üzerinden alışveriş yapan mağdurlar

İnternet üzerinden alışveriş fiyat konusundaki avantajlarıyla çoğu zaman cazip etse de bazı örnekleri görünce bu avantajları göz ardı edebilirsiniz. Bu içerikte de birbirinden komik örneklerle alışveriş mağdurlarını görüyoruz. Umarız geri iade edebilmişlerdir.