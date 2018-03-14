Birbirinden komik örneklerle internet üzerinden alışveriş yapan 20 mağdur
İnternet üzerinden alışveriş fiyat konusundaki avantajlarıyla çoğu zaman cazip etse de bazı örnekleri görünce bu avantajları göz ardı edebilirsiniz. Bu içerikte de birbirinden komik örneklerle alışveriş mağdurlarını görüyoruz. Umarız geri iade edebilmişlerdir.
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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