Bir zamanların ünlü '3. Sayfa Kızları' şimdilerde neler yapıyorlar? Kimi eBay'de çamaşırını sattı, kimi DJ'di... 20 yıl önce The Sun dergisinin 3. sayfasında çıplak poz veren Katie Price ve arkadaşları o dönem büyük bir şöhrete kavuşmuşlardı. Daha sonra bir çok dergi tarafından da taklit edilen 'Page 3'nin seksi kızları şimdi neler yapıyorlar. Cevabı sizler için derlediğimiz yazımızda.

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Katie Price Facebook'ta Beğen: Katie Price'ın modellik yapmaya başladığı yıllarda Page 3'e verdiği pozu. Katie verdiği çıplak pozlardan sonra, 45 milyon poundluk servet kazanmıştı.

Michelle Marsh şimdilerde bir çocuk mağazası işletiyor Michelle Marsh, Playboy, Loaded, Maxim ve Nuts gibi erkek dergilerinde düzenli olarak yer aldı ve erken yaşlarda meşhur oldu. 2006'da modelliği bıraktı ve single çıkararak pop yıldızı olmaya çalıştı ama çok başarılı olamadı. X Factor'un Yıldızlar Savaşı'na 2008'de katılmasının yanı sıra The Weakest Link ve Celebrity Big Brother'da da rol aldı.

Şimdi 35 yaşında olan ve bir çocuk mağazası işleten Michelle 2007'de İskoç futbolcu Will Haining ile evlendi ve çiftin iki çocuğu oldu.

Joanne Guest, iç çamaşını eBay'de satışa çıkarmıştı Page 3 kızı olarak Ketie ile bir çok kere dergilerde çıplak poz vermiş ve kısa sarı saçlarıyla kısa sürede üne kavuşmuştu.

2007 yılında yakalandığı fibrobiyalji hastalığından dolayı çok zor günler geçiren Joanne, çok fazla iş kaybetti ve iç çamaşırını eBay'de satmak zorunda kaldı. 2008 yılında çektiği şiddeti ağrılar yüzünden tamamen seksi bıraktı ve şu an bir Youtube Starı olarak devam ediyor.

Nell McAndrew Ünlü Page 3 kızlarından olan Neil, uzun yıllar erkek dergilerinde poz vermeye devam etti. Daha sonra televizyona geçti ve The Big Breakfast adlı proghramı sundu. 2005'te ilk defa maratona katılan Neil daha sonra koşuya devam etti.

Şimdi 44 yaşında olan Nell emlak geliştiricisi Paul Hardcastle ile evli ve iki yaşındaki bir oğlu Devon var. Pilatesle ve koşuyla ilgilenen Nell, fitness yaparken çektiği videoları instagramda takiçileriyle paylaşıyor.

Jakki Degg, elektronik müzik DJ Jakki 2001 yılında en iyi Page 3 kızı olarak gösteriliyordu. Yüzlerce kadın dergisinde fotoğrafları yayınlanan Jakki, 2002 yılında ünlü aktör Ralf Little ile yaşadığı ilişkiyle de gündemdeydi.

Daha sonra televizyon şovlarını bırakıp saçlarını siyaha boyadı. Şu an 40 yaşındaki Jakki, İngilteredeki gece kulüplerinde elektronik müzik yapan bir Dj.

Jodie Marsh, sporcu Jodie, kariyerine Stringfellows gece kulübünde başladı ve birçok reality şovda oynadı. Jodie ile ilgili enteresan olan ise, eski kocası Matt Peacock'la katıldığı reality şovda programın bir parçası olarak evlenmesidir.

Göğüsleri üzerinde sadece iki çivili askının bulunduğu ünlü kıyafetini çıkardıktan yıllar sonra, Jodie fitness ve vücut geliştirmeyle ilgilenmeye başladı.

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