Ünlüler Bir Zamanlar Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisi Olduğuna İnanamayacağınız 10 Kadın! Cristiano Ronaldo, bu genç yaşına rağmen sahada kırdığı rekorları çapkınlık alanında da kırmaya devam ediyor. Bakın henüz yıldızı yeni parlamışken başlayan aşk hayatından hangi şaşıracağınız ünlüler geçmiş?

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Maria Sharapova Facebook'ta Beğen: Geçtiğimiz günlerde attığı "Rusya'nın Türkiye'ye gerekli cezası vermesi şart" tweeti ile tekrar popüler olan ve zamanının en iyi tenis oyuncularından Maria Sharapova, 2006 yılında Ronaldo ile birka ay süreli bir ilişki yaşadı.

Bipasha Pasu Hint sinemasının belki de en güzel ve popüler aktrislerden biri olan Bipasha Pasu da bir zamanlar Ronaldo'nun sevgilisydi. 2007 yılında başlayan bu ilişki daha henüz yıl sona ermeden bitmişti. belki de en güzel ve popüler aktrislerden biri olanda bir zamanlar Ronaldo'nun sevgilisydi. 2007 yılında başlayan bu ilişki daha henüz yıl sona ermeden bitmişti.

Gabriela Endringer Dünyaca ünlü FHM erkek dergisinin kapağında birka defa yer almış ünlü fitness hocası Gabriela Endringer de Portekizli yıldız futbolcunun sevgilileri arasında tarihte yerini aldı.

Luana Belletti Bir zamanların çok meşhur Brezilyalı futbolcusu Luciano Belletti belki hala Ronaldo'ya kızgın olabilir çünkü kız kardeşi de kısa bir süre için Portekizlinin sevgilisi olmuştu. Lucana Belletti ile Ronaldo, 2009 yılında sadece birka ay süren bir ilişki yaşadı. İlişkiyi ortaya çıkaran bir paparazzi kamerası da olunca bu olay, dünya futbol camiasında epey bir süre konuşulmuştu.

Letizia Filippi 2008 yılında Ronaldo'nun Letizia Filippi ile yaşadığı ilişki bir ilki de dünya kamuoyunun önüne serdi çünkü bu Ronaldo'nun ilk yakalandığı aldatma hadisesiydi! Futbolcu o zamanlar İspanyol model Nereida Gallardo ile birlikteydi.

Imogen Thomas 2010 yılında, zamanının Galler Güzellik Kraliçesi İmogen Thomas da Ronaldo'nun ilişkiye girdiği kadınlardan biri oldu. Thomas aynı dönemde İngiltere'de yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının da yıldızlarından biriydi.

Raffaella Fico İtalyan şarkıcı, oyuncu ve şov yıldızı Rafaella Fico da listenin içinde yer alıyor. Fico'nun aynı zamanda AC Milan'ın golcüsü Balotelli'den bir çocuğu olduğunu da ekleyelim.

Andressa Urach "Bayan Popo" olarak da bilinen Brezilyalı model Andressa Urach, Ronaldo'nun belki de İrina Shayk ile olan ilişkisini bitiren kadın olarak tarihe geçti çünkü ortaya çıktığında Ronalda Shayk ile beraberdi.

Kim Kardashian Bu olayın herhangi bir kanıtı olmasa da dünya magazininin gündemini epey bir süre meşgul etmişti. Reggie Bush'tan ayrılan Kim Kardashian, İspanya'nın Mallorca kentine bir tatile gitti. Orada tanıştığı Ronaldo ile aynı klüpte otururken görüldü. Fark edildiklerini anlayan ikiliden önce Ronaldo kalktı, ardından ise Kim Kardahsian da hızlıca mekandan ayrıldı. Nereye gittikleri bilinmiyor tabii ki.

Irına Shayk Belki de Ronaldo'nun en uzun ve en ciddi ilişkisi Irına Shayk ile oldu. 5 yıl boyunca beraber olan çift 2015'in başlarında ilişkiyi sonlandırdı. Irına şu anda Bradley Cooper ile beraber, Ronaldo'nun ise henüz ortaya çıkan bir ilişkisi yok.

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