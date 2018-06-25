Bir yaz klasiği: Amele yanığı sanatı!

Güneş yanığından kurtulmanın bir sürü yolu var. Bu insanlar o yollardan hiç birini kullanmayıp ya arkadaşlarının ya da akılsızlıklarının kurbanı olmuşlar. Fakat bazı çalışmalar var ki sanat eseri değerinde.