İlişkiler Bir Erkeğin İlişki Yaşadığı Kadından Duymak İstediği 20 Cümle Hanımlar, bunları içten söylemeseniz bile erkeğinizi kendinize köle etmekte bir adım öndesiniz demektir! Biraz sabrederseniz kontrol tamamen sizde olacak.

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1. "Bu akşamki derbiye hazır mısın?" Futbola meraklı bir erkekse güneş altında kalmış dondurma gibi erimeye başlayacaktır!

2. "Alışverişe benimle gelmene gerek yok." Birkaç kez tekrar ettikten sonra göreceksiniz, kendi kendine sizinle alışverişe gelmeyi teklif etmeye başlayacak.

3. "PES/FIFA oynamayı bitirdikten sonra konuşabiliriz." Konuşmak istediğiniz bir şey var ve ilgi göstermiyorsa onu bu şekilde tuzağa çekebilirsiniz.

4. "Senden daha iyi 'becerebileceğini' bilsem, sen evde yokken tamirci çağırırdım." Tamamen bu kelimeleri kullanarak bilinçaltının derinlerine inebilirsiniz. Oturduğu yerden kalkıp bozuk şey her ne ise onarmaya gitmezse paranız bizden.

5. "Senden daha iyi bir baba düşünemiyorum." Sesinize doğru dozda bir alaycılık eklerseniz mutlaka daha iyi bir baba olmaya çalışacak.

6. "Seninleyken güvende hissediyorum." Bir süre sonra sizden ayrı kalmak istemeyeceği garanti.

7. "Benim için yaptığın ufak şeyler büyük önem taşıyor." Birkaç kez söyledikten sonra fark edeceksiniz ki fedakarlıkları ve sizin için yaptıkları giderek büyüyecek.

8. "Senden yana hiçbir şikayetim yok." Sevmediğiniz arkadaşlarından uzaklaştırmak için güzel bir giriş cümlesi.

9. "Tabii ki başka kadınlara bakmanda hiçbir sakınca yok." Bakabilirsin ama elleyemezsin mesajını lisan-ı münasiple vermenin, çaktırmadan tehdit etmenin en güzel yolu. Bunu söylediğiniz erkek bir süre sonra başka kadınlara bakmaya ister istemez utanmaya başlar.

10. "Seni affediyorum." Suçunu kabul etmese bile bu cümleyi duymak isteyecek. Suçunu kabullenmesini ve tekrar etmemek için çaba göstermesini istiyorsanız bir erkeğe bu cümleyi söylemelisiniz.

11. "Hiç sormayacaksın sanmıştım." Erkeğe düşünceli olduğunu hissettirmek önemlidir. Bunu hissettirirseniz kendiliğinden daha düşünceli birine dönüşme olasılığı yüksek.

12. "Bunu telafi edeceğim." Haklı olan taraf siz olsanız bile cebinizde hazır kullanabileceğiniz bir koz var demektir.

13. "Biraz GTA oynayalım mı?" Onun için bir şey yaptıysanız o da sizin istediğiniz bir şeyi beraber yapmak isteyecek.

14. "Seni tanıdığım için çok şanslıyım." Onu özel hissettiriseniz o da sizin kendinizi özel hissetmeniz için uğraşacak.

15. "Bu yemeği annenden aldığım tarifle yaptım." Tabii ki onun annesinden aldığınız tarifle yapmak zorunda değilsiniz.

16. "Senden daha fazla nefret edebilirim ama asla daha az sevemem." Tartışmayı fazla uzatmamak ve erkeği yumuşatmak için birebir.

17. "En iyisi sensin." Olmadığını o da biliyor merak etmeyin.

18. "Senin ...'nı seviyorum." Noktalı yere erkeğin kendini güvensiz hissettiği herhangi bir özelliğini koymanız yeterli.

19. "Sana saygım sonsuz." Saygı duyulduğunu hisseden bir erkeğin kendine güveni de artar. Kendine güvenen erkekle ilişki yaşamak daha kolaydır.

20. "Seni seviyorum." Bu iki kelimeyi kim duymak istemez ki!

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