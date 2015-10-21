Ünlüler Başucumuzdan Haberler: Yunanistan'ın En Güzel 11 Kadını Komşuda pişiyor, peki bize niye düşmüyor? :(

6 PAYLAŞIM FacebookPaylaş Twitter Yorum yapYorum yap Favorilerine Ekle Mail Gönder 13.159 OKUNMA

11. Julia Alexandratou 2002 yılının Yunanistan Güzellik Kraliçesi. Ve bu titri aldığında henüz 16 yaşındaydı Julia Alexandratou!



Kraliçelik ünvanını takriben son 13 yılını model, aktris, müzisyen ve evet, porno yıldızı olarak geçirdi.



Bir önceki cümleyi okuyanların birçoğunun işine yarayacak ipucu: Google Chrome'da gizli sekme kısa yolu --> CTRL-Shift-N

10. Georgia Salpa Şu bilgiyi önden verelim: bu güzel kadın, 2012 yılında FHM Dergisi'nin düzenlediği 'Dünyanın En Seksi 100 Kadını' anketini 5. sırada tamamladı.



Şimdi devam edelim...



Georgia Salpa'nın annesi İrlandalı, babası ise Yunan. 1985 yılında Atina'da doğan güzel süpermodel, 5 yaşındayken İrlanda'ya taşındı. Şu anda İngiltere'de milyoner eşi Joe Penna ile birlikte yaşıyor...

9. Evelina Papantoniou 2001 Dünya Güzellik Yarışması'nın ikincisi ; Evelina Papantoniou.



Bu güzel Yunan, güzelliğinin dünya tarafından tescillenmesinin ardından geçen 14 yılda Close Up, Madam ve Vogue gibi dünyaca ünlü moda dergilerinde modellik yaptı, birkaç Yunan filminde rol alarak aradan oyunculuk kariyerine de girişti.



Bir küçük not daha var ekleyeceğimiz; hanımefendi diplomalı bir iç mimar... Bu güzel Yunan, güzelliğinin dünya tarafından tescillenmesinin ardından geçen 14 yıldavegibi dünyaca ünlü moda dergilerinde modellik yaptı, birkaç Yunan filminde rol alarak aradan oyunculuk kariyerine de girişti.Bir küçük not daha var ekleyeceğimiz;

8. Christina Koletsa Christian Koletsa, ülkesinin en sevilen şarkıcılarından bir diğeri. Acid Jazz, Folk ve Emocore'u başarıyla harmanladığı müziğinin sözleri ise genel olarak Hristiyanlık temalı.



Tüm bu dini içeriğinin yanı sıra, Christian Koletsa Esquire gibi dergilere cesur pozlar vermekten (şekil 1a) çekinmiyor, bizi apansız düşüncelere sevkediyor... , ülkesinin en sevilen şarkıcılarından bir diğeri. Acid Jazz, Folk ve Emocore'u başarıyla harmanladığı müziğinin sözleri iseTüm bu dini içeriğinin yanı sıra, Christian Koletsagibi dergilere cesur pozlar vermekten (şekil 1a) çekinmiyor,

7. Natali Thanou Komşuda pişip bize niye düşmediğinin yanıtını galiba Natali Thanou'da anlamış bulunmaktayız: Playboy.





Modelliğe henüz 16 yaşındayken başlayan Natali Thanou, Madamme Figaro, Maxim, Max, Nitro, Esquire ve Playboy gibi moda ve erkek eğlencesi dergilerine verdiği pozlar ile ismini tüm dünyaya duyurdu.



Modelliğe henüz 16 yaşındayken başlayan Natali Thanou,gibi moda ve erkek eğlencesi dergilerine verdiği pozlar ile ismini tüm dünyaya duyurdu. 'Tüm dünyaya' derken ciddiyiz; hanımefendinin Playboy Dergisi tarafından Yılın Playmate'i seçilmişliği bile var.



Modellik kariyerinin yanında, derken ciddiyiz; hanımefendinin Playboy Dergisi tarafından'i seçilmişliği bile var.Modellik kariyerinin yanında, ülkesinde liste başı olan birçok hite imza atmış bir müzisyen Natali Thanou. İşte Türkiye'de yanyana gelemeyecek iki şey...

6. Alexandra Loizou Model, gazeteci, girişimci, televizyon sunucusu ve filantropist (biz de şaşırdık).





Güzelliğini ve ismini tüm dünyaya duyurması ise yukarıdaki kabiliyetleri sayesinde değil, Glasgow Celtic forması giyen futbolcu Georgios Samaras ile 2008-2012 yılları arasında yaşadığı ilişki sayesinde oldu. FHM pozları filan yani, bu ilişki ile birlikte geldi... Güzelliğini ve ismini tüm dünyaya duyurması ise yukarıdaki kabiliyetleri sayesinde değil,forması giyen futbolcuile 2008-2012 yılları arasında yaşadığı ilişki sayesinde oldu.

5. Maria Louiza Vourou 2008 yılında Maxim Dergisi'ne kapak olması ile yüzünü tüm Yunanistan ezberledi Maria Louiza Vourou'nun.





Bu pozların hemen sonrasında, modellik kariyerinin yanına televizyon sunuculuğunu da ekledi. Şimdilerde Yunanistan'ın en çok izlenen magazin programı Show Biz News'u sunuyor.

4. Elena Paparizou İsveç'te doğduğuna bakmayınız, annesi ve babası Yunan bu güzel müzisyenin.



Elena Paparizou, Yunanistan'ın en ünlü müzisyenlerinden biri. Müzik hayatına 1999 yılında Antique grubu'nun üyesi olarak başlayan Paparizou, güzel sesi ve alımlı vücudu ile ilgi odağı olmayı başardı. 2003 yılında solo kariyerine başlayan müzisyen, YouTube'da en çok izlenen Yunan olma özelliğini hala korumakta. , Yunanistan'ın en ünlü müzisyenlerinden biri. Müzik hayatına 1999 yılındagrubu'nun üyesi olarak başlayan Paparizou, güzel sesi ve alımlı vücudu ile ilgi odağı olmayı başardı. 2003 yılında solo kariyerine başlayan müzisyen,

3. Olga Farmaki Harika bir sesi olduğu söylenemez, ama alımıyla havasıyla yırtıyor şarkıcılığı da... Yunanistan'ın internet alemlerine fotoğraflarını kazandırdığı bir diğer güzel kadın; Olga Farmaki!



Tahmin ettiğiniz üzere modellik de yapıyor, ama biz asıl önemli noktaya gelelim: aynı vatandaşı Natali Thanou gibi, Olga Farmaki de Playboy Dergisi'nin Playmate'lerinden biri. :) Yunanistan'ın internet alemlerine fotoğraflarını kazandırdığı bir diğer güzel kadın;Tahmin ettiğiniz üzere modellik de yapıyor, ama biz asıl önemli noktaya gelelim:, Olga Farmaki de'nin'lerinden biri. :)

2. Ria Antoniou Ünvanı dünyaca kabul edilmiş bir başka Yunan güzel; Ria Antoniou.

Kendisi 2008 yılında Best Model of the World'de ikinciliği kaptı, ismini cümle aleme saldı.



Titrini sağlamlaştırdığı yarışmadan sonra benzerleri gibi oyunculuk, şarkıcılık gibi işlere girmedi, en iyi bildiği alan olan modellikten devam etti. Ria Antoniou'nun güzel yüzünü geçtiğimiz 7 yılda Esquire ve Playboy gibi dergilerde gördük.





Mutlu olduk görünce.

1. Doukissa Nomikou Baktıkça bakasımız gelen bir yüzü var Doukissa Nomikou'nun, ilk otobüsle (uçakta son dakika biletleri aşırı pahalı) Atina'ya gidesimiz geliyor...



Ünlü Yunan müzisyen Nikos Nomikou'nun kızı olan Doukissa Nomikou, modellik ve televizyon sunuculuğu yapıyor. 2007'de henüz 20 yaşındayken Yunanistan Güzeli seçildiğini ve ülkesini Meksika'da düzenlenen Miss World'de temsil ettiğini de unutmayalım.





--





Gözlerimizi alamadığımız kaynaklarımız: Therichest.com, Listal.com ve Brosome.com

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş

Bu içerik kullanıcı tarafından gönderilmiştir. Siz de içerik göndermek için tıklayın