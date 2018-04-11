Başarı şansa mı yeteneğe mi bağlı?

Araştırmalar, başarılı insanların genellikle orta derecede yetenekli ama çok şanslı oldukları için başarılı olduklarını gösteriyor.

Facebook'ta Beğen:

Araştırmalar, başarılı insanların genellikle orta derecede yetenekli ama çok şanslı oldukları için başarılı olduklarını gösteriyor.

Genellikle başarılarımızı şansa değil, zekâmıza, yeteneklerimize ve çok çalışmaya bağlarız.

Peki, başarı ile yetenek arasında doğru orantı olsa, neden birçok zengin kişi orta düzeyde yetenekli görünür? Ya da neden en zeki insanlar en zenginler değildir?

İtalyan bilim insanlarının bu sorulara cevap vermek için hazırladığı bilgisayar simülasyonu ile elde edilen veriler, en başarılı insanların mutlaka en yetenekliler değil en şanslılar olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, farklı yetenekte ve pozisyonda olan 1000 kişilik hayali bir dünya düşünüp onları şanslı ve talihsiz denebilecek olaylara maruz bıraktılar.

Şanslı olaylar olarak adlandırılabilecek şeyler, doğduğunuz yer ve aile, kimlerle karşılaştığınız gibi çoğunlukla kendi kontrolünüzde olmayan, tesadüfi olaylardır.

Her birey elinde 10 birimlik sermaye ile başladı. Zeka, beceri, çaba gibi özelliklerle ifade edilebilecek yetenek seviyeleri, ellerine geçen fırsatı sermayelerini artırmak için kullanma ihtimalini etkilemesi gerekiyordu. 40 yıllık bir kariyer süresini ifade eden simülasyonun ardından, zenginlik dağılımının gerçek dünyadakine benzer geliştiği, paranın büyük bir kısmının az sayıda kişinin elinde toplandığı görüldü.