Banker Kastelli'den Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'a Türkiye'deki dolandırıcılar Son günlerin gündeminden düşmeyen konusu Çiftlik Bank. Binlerce kişiyi dolandıran organizasyonun başında bulunan kişi de Mehmet Aydın. Fakat Mehmet Aydın gibi bir dolandırıcı ülkemizin tarihinde ilk değil. O kişileri sizler için derledik. İşte o kişiler.

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Banker Kastelli Facebook'ta Beğen: 1980'lerde başlayan banker furyasında yıldızı parladı. Yıllık enflasyon yüzde 30 iken aylık yüzde 12 faiz ile para topluyordu. Milli gelirin 70 milyon dolar olduğu günlerde Kastelli'nin elinde 100 milyar para toplanmıştı. 40 bankanın, bankerleri saf dışı bırakan karara imza atmasıyla işler birden tersine döndü. İflas eden Kastelli yurt dışına kaçtı.

Sülün Osman Çevirdiği dolaplar filmlere konu olmuş Sülün Osman'ın. Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı'nı Anadolu'dan İstanbul'a gelen saf tüccarlara satma yeteneğine sahipmiş. En önemlisi ise halk tarafından çok sevilen bir kişilikmiş.

Ayşe Benli Türk dolandırıcıları arasında dünyaya açılan kişilerden biri Ayşe Benli. Las Vegas'daki kumar çetesi Venetino Casino'ya 2 milyon dolarlık kazık atarak ABD'yi bile karıştırdı.Poker oynarken yaptığı hileler uzmanlar tarafından bugün bile çözülemeyen Benli, FBI tarafından hala aranıyor. Ancak henüz izlerine rastlanabilmiş değil.

Selçuk Parsadan Selçuk Parsadan, Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde, “örtülü ödenek donlandırıcılığı” ile gündeme geldi. Parsadan, Aralık 1995 seçimlerinden önce, emekli orgeneral Necdet Öztorun’un adını kullanarak, örtülü ödenekten 5.5 milyar lira aldığı basına yansıdı. Afyon Cezaevi’nde, Özdemir Sabancı suikasti faillerinden Mustafa Duyar’ın öldürüldüğü olayda, tek kurşunla yaralandı. 25 Temmuz 2006'da İstanbul'da omirilik kanseri nedeniyle öldü.

Banker Bako ''Papatyalı banker'' olarak bilinen Bako 80'lerde binlerce kişinin parasını batırarak üne kavuştu. Bankalardan kredi alırken imza yerine papatya resmi yaparak alenen devletle dalga geçen Bako Emlak Bankası'nı bile dolandırdı. Bako dolandırıcılık suçundan yıllarca hapis yattı.

Güney Zobu (Raki) 1980’li yılların ünlü dolandırıcısı Raki, genelde yasa dışı işler yapanları dolandırdığı için bu kişiler kendisini şikayet edemezmiş. Genellikle azınlıkları dolandırmasıyla ünlü Raki’nin babası, Tümgeneral Şemsettin Zobu, erkek kardeşi de Londra’nın ünlü iş adamlarından Kuzey Zobu. Raki aynı zamanda sinema oyuncusu Melike Zobu’nun da babası. Raki, dolar taşımanın suç olduğu yıllarda Almancı ya da Amerikalı kılığında büyük otellerde bavulla döviz satma vaadiyle çok kişiyi dolandırmıştı.

Mehmet Aydın Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz.

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