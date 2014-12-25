Garip Haberler Ayakkabı Kutusuyla Yapabileceğiniz 25 Muhteşem Tasarım Derya Baykal'la tanıdığımız kullanmadığımız eşyaları sanat eserine dönüştürme furyası devam ediyor! Şimdi evinizde yer kaplayan, atmaya kıyamadığınız ayakkabı kutularını değerlendirme zamanı!

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1- Özellikle ev hanımlarını rahatlatacak bir kendin yap tasarımı! Süslemelerde kullandığınız kurdeleleri bir arada tutmak için birebir. Facebook'ta Beğen:

2- Havlularınızı düzenlemek için ayakkabı kutularından yararlanabilirsiniz.

3- Dosyalarınızı ve kitaplarınızı düzenli bir şekilde bir arada tutabilmek için yaratıcı bir çözüm

4- Sürekli kaybolan takılarınız ayakkabı kutuları sayesinde bir arada olsun.

5- Kalem tutkunlarının yararlanabileceği bir tasarım. Tuvalet kağıtlarının içindeki karton rulolarla harika bir kalemlik yapabilirsiniz.

6- Kabloların, elektrik prizlerinin oluşturduğu görüntüyü sevmeyenlere gelsin.

7- Dip friz düzenleyici ayakkabı kutuları!

8- Ayakkabı kutularından muhteşem bir yeni yıl ağacı.

10- Şeker mi şeker duvar süsleri

11- Şık misafir havlusu kutusu muhakkak misafir odalarınızda yerlerini almalılar.

11- Çocuk odaları için eğlenceli tablolar!

12- Çocuklarını düşünen anneler için oyuncak araba garajı! Nefis değil mi?

13- Hediye paketleri için onca parayı vermenize gerek yok! Ayakkabı kutuları sizlere yeter.

14- Ayakkabı kutusundan yapılmış organizatör. İş yerinizde bile kullanabilirsiniz!

15- Elektrik işlerine meraklı eşler için düzenleyici. Ortalık dağıtmaya, aradığını bulamamaya son!

16- Çocuğu eğlensini, mutlu olsun isteyen annelere önerimiz. Ayakkabı kutusundan yapılmış tilt oyunu!

17- Durmadan kaybolan kumandalara ayakkabı kutusuyla son!

18- Ayakkabı kutusuyla yapılmış langırt oyunu çocuklarınızı mutlu etmeye yeter

19- Küçük, şirin ve kullanışlı takı çekmeceleri

20- Duvarlar boş kalmasın! İşte ayakkabı kutularından yapılmış muhteşem bir tablo daha

21- İnce işçilik gerektiren ama takdire şayan bir şömine. Hem de ayakkabı kutularından!

22- Çocukların hayat şartlarından etkilenmemesi için kendi hayal dünyalarıyla baş başa kalmaları lazım değil mi? İşte onlara ayakkabı kutularıyla mutlu olabilecekleri bir fırsat daha

23- Yeni yıl kapı süsleri

24- Saklama kapları

25- Harçlıklarınızdan, mutfak masraflarından arttırdığınız paraları biriktirmeniz için kumbara!

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