Ayakkabı Kutusuyla Yapabileceğiniz 25 Muhteşem Tasarım
Derya Baykal'la tanıdığımız kullanmadığımız eşyaları sanat eserine dönüştürme furyası devam ediyor! Şimdi evinizde yer kaplayan, atmaya kıyamadığınız ayakkabı kutularını değerlendirme zamanı!
1- Özellikle ev hanımlarını rahatlatacak bir kendin yap tasarımı! Süslemelerde kullandığınız kurdeleleri bir arada tutmak için birebir.
2- Havlularınızı düzenlemek için ayakkabı kutularından yararlanabilirsiniz.
3- Dosyalarınızı ve kitaplarınızı düzenli bir şekilde bir arada tutabilmek için yaratıcı bir çözüm
4- Sürekli kaybolan takılarınız ayakkabı kutuları sayesinde bir arada olsun.
5- Kalem tutkunlarının yararlanabileceği bir tasarım. Tuvalet kağıtlarının içindeki karton rulolarla harika bir kalemlik yapabilirsiniz.
6- Kabloların, elektrik prizlerinin oluşturduğu görüntüyü sevmeyenlere gelsin.
7- Dip friz düzenleyici ayakkabı kutuları!
8- Ayakkabı kutularından muhteşem bir yeni yıl ağacı.
10- Şeker mi şeker duvar süsleri
11- Şık misafir havlusu kutusu muhakkak misafir odalarınızda yerlerini almalılar.
11- Çocuk odaları için eğlenceli tablolar!
12- Çocuklarını düşünen anneler için oyuncak araba garajı! Nefis değil mi?
13- Hediye paketleri için onca parayı vermenize gerek yok! Ayakkabı kutuları sizlere yeter.
14- Ayakkabı kutusundan yapılmış organizatör. İş yerinizde bile kullanabilirsiniz!
15- Elektrik işlerine meraklı eşler için düzenleyici. Ortalık dağıtmaya, aradığını bulamamaya son!
16- Çocuğu eğlensini, mutlu olsun isteyen annelere önerimiz. Ayakkabı kutusundan yapılmış tilt oyunu!
17- Durmadan kaybolan kumandalara ayakkabı kutusuyla son!
18- Ayakkabı kutusuyla yapılmış langırt oyunu çocuklarınızı mutlu etmeye yeter
19- Küçük, şirin ve kullanışlı takı çekmeceleri
20- Duvarlar boş kalmasın! İşte ayakkabı kutularından yapılmış muhteşem bir tablo daha
21- İnce işçilik gerektiren ama takdire şayan bir şömine. Hem de ayakkabı kutularından!
22- Çocukların hayat şartlarından etkilenmemesi için kendi hayal dünyalarıyla baş başa kalmaları lazım değil mi? İşte onlara ayakkabı kutularıyla mutlu olabilecekleri bir fırsat daha
23- Yeni yıl kapı süsleri
24- Saklama kapları
25- Harçlıklarınızdan, mutfak masraflarından arttırdığınız paraları biriktirmeniz için kumbara!
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