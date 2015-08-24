Vezüv Yanardağı bir şehri tamamen haritadan sildi; kimine göre bu basit bir doğa olayıydı, kimiyse öyle düşünmüyordu.

Roma İmpatatorluğu'na ait bir yerleşim birimi olan Pompei, Napoli'ye oldukça yakın bir konumdaydı.

79 yılında ise Vezüv Yanardağı'nın yaklaşık iki günlük faaliyeti sonrası tüm şehrin üzerini kül ve lav kaplamıştı.

Bunu Tanrı'dan gelen bir ceza olarak algılayanların sayısı hala çok fazla. Peki neden Pompei bir cezayı hak etsin ki?

Herculaneum ve Pompei, Roma İmpatatorluğu'nun şehvet merkezleri olarak biliniyordu. Eşcinsellik, küçük yaşta cinsel hayat şehrin alışılmış durumları haline gelmişti.

Kendi kız kardeşine aşık olduğu söylenir.

İmparator Caligula da bu iki şehrin yansıttığı o imajı sevenlerdendi,

Pompei aslında bir ticaret merkeziydi, yine de buraya gemilerle gelenlerin ilk aradığı şey kapılarında penis işareti olan genelevlerdi.

Şehre kül bulutları ve lavlar ulaştığında çoğu kişinin bu duruma şehvetli anlarda yakalandığı da söylenir.

Herculaneum'da lavlardan dolayı insanlar heykel gibi olsa da Pompei'de küller daha etkili olduğundan kalıntıların çıkması daha zor olmuştur.

Bu bir helak olma hikayesi midir yoksa basit bir doğa olayı mı bilinmez ama...

Şehir UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ve İtalya'nın en çok turist çeken yerlerinden biri.