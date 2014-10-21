Ünlüler Ateist Olduğuna İnanamayacağınız 10 Yabancı Ünlü Din, şüphesiz ki kültür ve sanatın gelişiminde en büyük role sahip oyunculardan biri. Öte yandan toplumları yönlendirmek için kullanılabilecek bir propaganda aracı olduğu da bir gerçek.

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Facebook'ta Beğen: Popüler kültür ikonları, insanlarda uyandırdıkları hayranlık nedeniyle kendileri ile ilgili en ufak detayı öğrenme isteğini tetikler. Bazı ünlüler sadece yaptıklarıyla değil kişisel tercihleri ve hayat tarzıyla da insanları etkiler. Ünlülerin dini inançları da, ne kadar mahrem kalması gereken bir şey olsa da, ister istemez açığa çıkar. Ateist olduğu için birçok insanı şaşkına çeviren 10 ünlü kim biliyor musunuz? Ateistler şöyle bir yanda dursun bir aşırı dindar olması pek şaşırtıcı 10 ünlü listemiz de var. Oraya da bekleriz.

Angelina Jolie Jolie'nin 2000 yılında yaptığı bir açıklama: "Benim bir tanrıya ihtiyacım yok. Ben her insanın içinde spiritüel, tanrısal bir şeyin var olduğuna inanıyorum." Jolie yapıtığı hayır işler ve evlat edindiği çocuklarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim.

Daniel Radcliffe Dini inançlarını pek dile getirmese de Harry Potter'ın yıldızı 2009'da verdiği bir röportajda kısaca ateist olduğundan bahsedip Richard Dawkins'e hayranlığını dile getirmiş.

Brad Pitt Angeline Jolie'nin eski eşi Pitt de inançsızlığını dile getirmekten çekinmeyen ünlülerden. Kendisini %20 ateist %80 agnostik olarak tanımlıyor. Bunu nasıl ölçtüğünü merak ediyoruz açıkçası. Kendisi de eşi Jolie gibi hayırseverliği ve insan hakları savunuculuğuyla tanınan bir isim.

Emma Thompson Beyaz perde ve televizyonun eskitemediği yüzlerden Emma Thompson kensini özgürlükçü anarşist olarak tanımlıyor.

Jodie Foster Politik duruşuyla da dikkatleri üzerine çeken Jodie Foster 2007'de şöyle demiş: "Ateistim ama bütün dinleri ve dini törenleri seviyorum. Tanrıya inanmasam bile kızlarımla hemen hemen bildiğimiz tüm dini bayramları kutlarız."

Julienne Moore Beyaz perdede özellikle güçlü kadın ve koruyucu süper anne rolleriyle karşımıza çıkan Julianne Moore'a "eğer cennetin kapısında tanrıyla karşılaşsan sana ne demesini isterdin" diye sorulduğunda verdiği cevap: "Gördüğün gibi hatalısın. Ben varım." Tahmin ediyoruz ki soruyu soran muhabir Moore'un ateist olduğundan bihaberdi.

Morgan Freeman Bruce Almighty'nin tanrısı, aynı zamanda şiddetli bir insan hakları savunucusu.

Hugh Hefner Playboy'un 90 yaşına yaklaşan patronunun ateist olması çok da şaşırtıcı değil galiba ama...

Keira Knightley Karayip Korsanları'nın güzel yıldızı diyor ki: "Eğer ateist olmasaydım yaptığım her şeyin yanıma kâr kalması çok kolay olurdu. Yapmam gereken tek şey tövbe etmek olacaktı." Tartışma yaratacak sözler olduğu kesin.

Javier Bardem Aslında Bardem'in oynadığı "İçimdeki Deniz" filmini izlediyseniz biraz da olsa tanriya inanmadığı ipucunu kapmış olabilirsiniz.

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