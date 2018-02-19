Aşkı arayan insanlar üzerinden para kazanmak

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Facebook'ta Beğen: İnternet üzerinden arkadaş bulmaya yönelik çöpçatanlık sitelerinde profil resmi olarak kullanmak üzere özel çekim yapmak yeni bir sektör haline geliyor. İskoçya'nın Edinburgh kentindeki Botanik Bahçesi'nin bir köşesinde bir kadın endişeli bir şekilde fotoğrafçıya poz veriyor. Ama o normal bir model değil. 53 yaşındaki Rose internette arkadaş bulma sitesinde profili için iyi çekilmiş bir fotoğraf kullanmak istiyor. Fotoğrafçı Rachel Spence ise bu konuda uzmanlaşmış, internet üzerindeki arkadaşlık sitelerine profil fotoğrafı çekiyor. "Siz buraya gelmeden önce ben biraz hazırlık yapıp en uygun noktayı bulmaya çalıştım. Hobi bahçelerini sevdiğinizi söylemiştiniz, bunu dikkate alacağım," diyor Spence. Rose ise şimdiye dek profil resmini oğlunun çektiğini, "koltukta otururken yalnız ve üzgün göründüğünü" söylüyor gülerek. Sosyal medyaya göre düğün planları

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Peki internet sitelerine kaydolarak arkadaş bulmaya çalışanların profil fotoğrafını çekme işinin piyasası ne kadar büyük? Veriler 2019'da İngiltere'de bu sektörün değerinin 225 milyon sterline ulaşacağını gösteriyor. ABD'de ise yılda 3 milyar dolara ulaşıyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu tür sitelerde işin yüzde 90'ı profil fotoğrafı üzerinden yürüyor. O halde bu işin giderek büyüyen kârlı bir sektör haline gelmesi şaşırtıcı değil. Bu alandaki ilk profesyonel şirketi kurduğunu iddia eden Saskia Nelson dört yılda dört ayrı şube açtığını söylüyor. "Bir değişim yaşanıyor. iPhone ile çekilen fotoğraflar ya da bir tatilden kalma eski fotoğrafları profil resmi olarak kullanmak pek hoş karşılanmaz oluyor. Bu tür sitelerde önce çabucak fotoğraflara bakılıyor; kaliteli fotoğraf kaliteli ilgi görüyor."

Güzellik ve mükemmellik imgeleriyle bombardımana tutulduğumuz bir çağda bu sektör, insanların görünümleri konusunda hissettikleri güvensizlikleri mi kullanıyor diye sorulabilir. Bir fotoğraf çekimi için saatine 167 sterlin ücret almak kârlı bir iş. Saskia Nelson'a göre bu işe girme amaçları para değil. "İnsanlara en iyi şekilde aşkı bulmaları için yardımcı olmak istiyoruz. Onları mümkün olan en iyi şekilde görüntülemek istiyoruz." Botanik Bahçesinde Rose'un çekimleri bitince fotoğrafçı Kate ile tek tek fotoğraflara bakıyor, beğendiği birini seçiyor. "Gözaltlarını biraz aydınlatırız sadece…" diyor Kate. Peki bu profesyonel fotoğrafçılar bunu yaparak müşterilerinin potansiyel taliplerini bir şekilde kandırmış mı oluyor?

Eamonn McCabe bunun ince bir çizgi olduğunu söylüyor. "Fotoğrafları aydınlatıp karartma işlemi sürekli yaptığımız bir şey. Ama sarkmış yanakları fotoğrafta düzeltmeye kalkışırsanız bu doğru olmaz ve uzun vadede bir faydası olacağını düşünmüyorum." Aşkı ararken görüntümüze yatırım yapmak çok da yeni bir şey değil. Ancak bu görüntümüzü ticarileştirmek anlamına mı geliyor? Fotoğrafımızı markamız haline getirmek? Rose ise profesyonel fotoğrafçıya fotoğraf çektirme nedenini şöyle açıklıyor: "Başkalarının fotoğrafına baktığımda daha önce karşılaştığım hallerini yansıtmadığını fark ettim… Bu yüzden kendi fotoğrafım beni doğru yansıtsın istiyorum." Belki de Saskia Nelson böyle bir işe girmekte haksız değil. Kendi "markamız" sosyal medya paylaşımlarımızın çoğunu oluşturduğundan, kalabalıkta daha görünür olmak için birçok kişi ekstra adım atma ihtiyacı hissediyor. Kaynak: BBC

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