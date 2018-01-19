Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Kullanıcı ismi Nicole olan 18 yaşındaki İtalyan model İnternet üzerinden bekaretini açık arttırmaya çıkarmasıyla Avrupa'da gündem oldu. Yarı zamanlı modellik de yapan İtalyan güzelin bu kararını vermesinin ardında kendince sebepleri var.

Bekareti web sitelerinde açık arttırmaya çıkarmak yeni bir şey değil. Geçtiğimiz aylarda 19 yaşındaki Amerikalı Giselle de bekaretini 3 milyon Dolar karşılığında satmıştı.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model
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Açık arttırmayı yüklediği videoyla duyurdu.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Nicole, bekaretin ne kadar önemli olduğunu iki yıl önce kavramış.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Nicole'un açık arttırmasına gelen en yüksek teklif de şimdilik 900 bin Sterlin!

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Nicole bu parayı eğitimini ve geleceğini düşündüğü için istiyormuş.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Hatta hayali de İngiltere'ye yerleşip Cambridge Üniversitesi'nde Ekonomi okumakmış.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Kazanacağı parayla kız kardeşinin eğitimine destek olup anne babasına da bir ev alacakmış.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Açık arttırmayı düzenleyen de bir escort sitesi. Şu an sitelerine kayıtlı beş tane bakire varmış ama en yüksek teklifler Nicole'e gelmiş.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Açık arttırmayı kazanan kişiye Nicole'ün bakire olduğuna dair bir doktor raporu verilecekmiş.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Nicole bu kararı verirken 3 milyon Dolar'a bekaretini veren Amerikalı Giselle'den etkilenmiş.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Nicole bekaretini en yüksek teklif kimden gelirse ona verecek. Ancak en yüksek teklif veren kişiyi beğenmezse diğerlerini de seçme şansına sahip.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Nicole, ne olursa olsun bu kararının ailesine zarar vereceğini kabul ediyor.

Ailesine Ev Almak İçin Bekaretini Açık Arttırmaya Çıkaran İtalyan Model

Kaynak: https://www.thesun.co.uk

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