Ağlanacak halimize gülüyoruz! Dolar 5 TL'yi gördü Twitter bunlara güldü!

Dolar 5 liranın üzerine çıktı, alım gücü düştü! Sosyal medya da bu artışla alakalı duygu ve düşüncelerini trajikomik bir şekilde dile getirdi! İşte Twitter kullanıcılarının attığı o Tweet'ler.