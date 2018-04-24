Ağır yaşamlar: Öncesi ve sonrasıyla inanılmaz dönüşümler!

Bu insanların hepsi dönüşü olmayan bir yola girdi. Ya artık kilo verip sağlıklı bir bedene kavuşacaklardı ya da bu şekilde devam edip ölüme gideceklerdi. İşte bu zorlu yoldan başarıyla çıkan insanların inanılmaz dönüşümleri.