Ağır yaşamlar: Öncesi ve sonrasıyla inanılmaz dönüşümler!
Bu insanların hepsi dönüşü olmayan bir yola girdi. Ya artık kilo verip sağlıklı bir bedene kavuşacaklardı ya da bu şekilde devam edip ölüme gideceklerdi. İşte bu zorlu yoldan başarıyla çıkan insanların inanılmaz dönüşümleri.
1. #1 Christina Philips - 321 kilodan 83 kiloya
2. #2 Amber Rachdi - 330 kilodan 107 kiloya
3. #3 Marla Mccants - 363 kilodan 136 kiloya
4. #4 Amber Rachdi - 300 kilodan 107 kiloya
5. #5 Donald Shelton - 306 kilodan 133 kiloya
6. #6 Melissa D. Morris
7. #7 Chuck Turner
8. #8 Nikki Webster
9. #9 Laura Perez
10. #10 Bettie Jo
11. #11 Paula Jones
12. #12 Henry Foots
13. #13 Diana
14. #14 Zsalynn Whitworth
15. #15 June Mccamey
16. #16 Olivia Cruz
17. #17 Ashley Dunn
18. #18 Brittani Fulfer
19. #19 Charity Pierce
20. #20 James
Kaynak: Bored Panda
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