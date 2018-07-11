Açıklaması güç, şaşırtıcı ve bir o kadar da sinir bozucu 20 fotoğraf!
Diş macununda ketçabın bulunma nedeni gizli bir beyazlatma yöntemi de biz mi bilmiyoruz? Ya da bant tuvalet kağıdından daha mı hijyenik? Bu cevapları size bırakıyoruz.
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