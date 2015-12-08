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65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Pamela Anderson'dan Madonna'ya, Kim Kardashian'dan Kate Moss'a kimler var kimler...

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı
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Amerika'da 1953 yılında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede tüm dünyada bilinir hale gelen, Hugh Hefner tarafından kurulan erkek dergisine bu zaman kadar kimler poz vermedi ki...

60 seneyi aşkındır yayın hayatına devam eden dergiye kapak olan 30 dünya yıldızını sizin için derledik.

Not düşelim; dergi ülkemizde de 1980 yılından beri yayınlanıyor...

Dolly Parton - Ekim 1978

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

"Memintoları" ile zamanının güzel country şarkıcısı. Kendisinin 2 kere de Oscar adaylığı bulunuyor.

Farrah Fawcett - Aralık 1978

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Charlie'nin Melekleri dizisinde sarışın meleği canlandıran Fawcett döneminin en güzel kadınlarından biriydi.

Steve Martin - Ocak 1980

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

80'ler ve 90'ların komedi akımında tv ekranlarında en çok gördüğümüz sanatçılardan Steve Martin bile Playboy'a kapak olmuş.

Madonna - Eylül 1985

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

En çok şaşırdığımız ünlülerden Madonna. Soyunmadan Playboy kapağı olan ender sanatçılardan biri...

Vanna White - Mayıs 1987

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Sonradan bizde de çok meşhur olan Çarkıfelek yarışmasının Amerikan versiyonunda harfleri çeviren hostesimiz White.

Sharon Stone - Temmuz 1990

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Meşhur bacak bacak atma sahnesi ile hafızalara kazınan Stone da Playboy'a kapak olan ünlülerden. Cömert davranmış ayrıca...

Shannen Doherty - Mart 1994

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Zamanının en iyi dizilerinden 90210'la hatırlayacağınız Doherty Playboy'a verdiği pozlar ile bünyeleri sarsmıştı :)

Drew Barrymore - Ocak 1995

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

E.T. ile küçük yaşta büyük bir üne kavuşan Barrymore da kapak kızlarımız arasında.

Uma Thurman - Eylül 1996

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Kill Bill serisi ve Pulp Fiction ile yıldızı parlayan Uma Thurman.

Lisa Rinna - Eylül 1998

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Melrose Place dizisinden hatırlayacağınız Amerikalı aktris. Sonrasında kısa bir süre de olsa Veronica Mars'ta da oynamıştı...

Cindy Crawford - Ekim 1998

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen model Ekim 98'de Playboy'a kapak oldu.

Pamela Anderson - Şubat 1999

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Hugh Hefner'in favorilerinden Anderson. Sahil Güvenlik dizisi ile yıldızı parladıktan sonra özellikle "amatör" filmleri ile ünlü oldu.

Charlize Theron - Mayıs 1999

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

99'da derginin kapağını süsyelen Theron o zamanlar şimdi olduğu gibi bir dünya yıldızı değildi.

Dita Von Teese - Aralık 2002

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Marilyn Manson ile nişanlandığında tüm dünya tarafından tanınır hale gelen profesyonel direk dansçısı.

Denise Richards - Aralık 2004

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Filmlerindeki cesur sahneleri ile hafızalarımızda yer edinen oyuncu 2004 yılında derginin kapağını süsledi.

Jenny McCarthy - Ocak 2005

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Blind Date programından hatırlayacağınız, dergiye soyunduktan sonra üne kavuşan güzel Amerikalı.

Paris Hilton - Mart 2005

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Porno kaseti internete düştükten sonra Playboy'a soyunmasının bir manası kalmasa da Hilton otellerinin varisi de  dergiye kapak olanlar arasında.

Mariah Carey - Mart 2007

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Dergi bunu nasıl başarmış (veya ne kadar para dökmüş) bilemiyoruz ama ünlü şarkıcı Carey bile kapak yapabilmiş. Saygı duyduk!

Kim Kardashian - Aralık 2007

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Porno kasetliler kervanından olan Kardashian 2007 yılında derginin kapağını süslemiş.

Anna Faris - Eylül 2008

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Korkunç Bir Film'den hatırlayacağınız güzel oyuncu dergiye soyunanlar arasında.

Carmen Electra - Ocak 2009

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Fizik kurallarını alt üst eden fiziği ve çılgın basketbolcu Dennis Rodman ile olan sansasyonel evliliği ile hatırlayacağınız Carmen Electra...

Heidi Montag - Eylül 2009

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

The Hills dizisi ile yıdızlı parlayan güzel oyuncu. Bu kadar güzel olmasına rağmen takıntısı sebebiyle şimdiye kadar 10'dan fazla estetik ameliyat geçirmiş ama neden? Bilemiyoruz...

Chelsea Handler - Aralık 2009

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Genel algının aksine dünyanın en güzel stand-upçılarından biri olan Handler 2009 yılında derginin kapağını süslemiş.

Tara Reid - Ocak\Şubat 2010

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Sonrasında fiziksel olarak tam bir çöküş içine giren güzel oyuncu. Şimdilerde adı Yavuz Cansız adlı bir türk ile geçiyor.

Lizzy Jagger - Haziran 2011

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Mick Jagger'ın kızı. Derginin kapağına malzeme olduğu için babası ile arası bozulmuştu.

Lindsay Lohan - Ocak\Şubat 2012

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Skandallar kraliçesi Lohan'sız böyle bir liste düşünemezdik elbette :)

Taryn Manning - Nisan 2011

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Boomkat grubunun 2 üyesinden biri olan Manning 2011 yılında dergiye soyunanlar arasında.

Bruno Mars - Nisan 2012

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Amerika'nın ve dünyanın en çok dinlenen sanatçılarından biri olan Mars, meşhur olduğu ilk yıl derginin kapağını süslemeyi başardı.

Kate Moss - Ocak\Şubat 2014

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Dünyanın en güzel modellerinden biri olan Kate Moss. Kusursuz fiziği ile 2014 yılında derginin kapağını süsledi.

Azealia Banks - Nisan 2015

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Harlem'den çıkma Amerikalı rapçi kızımız geçtiğimiz nisan ayında Playboy'a kapak oldu.

thechive.com

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