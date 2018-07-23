6 aylık bebeğin saçları görenleri hayrete düşürüyor.

Bazıları pahalı saç bakım ürünleri kullanırken bu bebeğin böyle şeylere pek ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Henüz 6 ay önce Japonya'da dünyaya gelen Bebek Chanco, saçlarının çokluğuyla görenleri hayrete düşürüyor.