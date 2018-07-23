6 aylık bebeğin saçları görenleri hayrete düşürüyor.
Bazıları pahalı saç bakım ürünleri kullanırken bu bebeğin böyle şeylere pek ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Henüz 6 ay önce Japonya'da dünyaya gelen Bebek Chanco, saçlarının çokluğuyla görenleri hayrete düşürüyor.
Chanco'nun doğduğu gün çekilen fotoğrafı.
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Ve 6 ay sonra çekilen fotoğrafı. Etkileyici ve inanılmaz!
Birkaç ay önce annesinin instagram sayfası açmasıyla dünya Chanco'nun saçları ve sevimliliğiyle tanışmaya başlıyor.
'babychanco' adlı instagram sayfası kısa sürede 39 bin takipçi sayısına ulaşmış!
Bu sevimliliğe az bile!
Bu sevimli bebeğin daha fazla fotoğrafı için aşağı kaydırın...
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