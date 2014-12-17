22 farklı ülkeden 22 birbirinden seksi ikiz kız kardeşler!
İster tek yumurta ikizi olsun ister çift yumurta ikizi. Dünyanın farklı ülkelerinden en güzel ikizleri bir araya topladık.
Güney Amerika- Arjantin
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Balkanlar- Romanya
Sri Lanka- Seylan adası
Slovakya- Orta Avrupa
Amerika- Kuzey Amerika
Barbados- Karayipler
İngiltere- Kuzeybatı Avrupa
Letonya- Baltık
Maldivler- Hint Yarımadası açıklarında bir adalar ülkesi.
Moldova- Karadeniz'in kuzeyinde bir ülke.
Portekiz- Güney Avrupa
Porto Riko- Orta Amerika
Romanya- Balkanlar
Sao Tome ve Principe- Atlas Okyanusu'nda adalar ülkesi.
Almanya- Orta Avrupa
Belçika- Orta Avrupa
Belize-Güney Amerika
Fildişi Sahilleri- Batı Afrika
Fransa- Orta Avrupa
Finlandiya- İskandinavya
Beyaz Rusya- Kuzey Avrupa
Ve elbette Türkiye - Avrupa, Asya, Akdeniz ülkesi.
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