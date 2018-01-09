2050’ye kadar yetecek çikolatamız var mı?

Sosyal medyada çikolatanın yakın gelecekte tükeneceğine dair haber çokça paylaşıldı. Öyle ki çikolata severler stokları konusunda endişe duymaya başladılar. Ancak paniğe gerek yok! Çikolata henüz tükenmiyor.

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Yeni yıla henüz yeni adım attığımız şu günlerde çikolata severler korkutucu bir haberle sarsıldılar: İklim değişikliği sebebiyle 40 yıl içerisinde dünyada çikolata tükenebilir!

Bu haber sosyal medyada hızla yayıldı ve çikolata düşkünleri gelecekteki çikolata stokları için endişe duymaya başladılar. Haber üzerinde “Gezegenimizi kurtarın. Çikolatalı olan bir tek o” yazılı tişört ve kupalar dört bir yanı sardı.

Peki, bizi gerçekten çikolatasız bir gelecek mi bekliyor? Bilim insanları bu soruya “hayır” diyor.

Haberin hikayesi

Çikolatanın 40 yıl içerisinde tükeneceği haberi ilk olarak Business Insider’da çıktı. Buradaki makalede çikolatanın kaynağı olan kakao bitkisinin “daha yüksek sıcaklıklar ve kuru havalar sebebiyle 2050 senesi kadar erken bir tarihte tükenmeye mahkum” olduğu tahminine yer verilmişti.

Makalede ayrıca Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den bilim insanlarının çikolata üreticisi Mars ile “hasadı kurtarmak için çok geç olmadan” işbirliği yaptığı da yazılmıştı.

Ancak Deutsche Welle’ye konuşan Berkeley’deki araştırmacılar, kakao bitkisinin henüz tükenmekte olmadığını belirtiyor.

Berkeley’in bilim araştırmaları konusunda basınla iletişimi sağlayan yöneticisi Megan Hochstrasser, “Maalesef ki kakao projemize basının ilgisini çeken orijinal makalede doğru olmayan bilgiler mevcut” dedi ve ekledi: “Çikolatanın geleceği 40 yıl içerisinde tükeneceği bir doğrultuda ilerlemiyor.”