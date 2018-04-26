2018'in en iyi yiyecek fotoğrafları 60 ülkeden 40 bin çalışmanın katıldığı, Dünyanın En İyi Yiyecek Fotoğrafları yarışması sonuçlandı. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmanın birincilerinin insan-yiyecek ilişkisini görüntüledikleri fotoğrafları derledik.

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#1 Facebook'ta Beğen: 60'tan fazla ülkeden 40 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada, Bangladeşli Nur Ahmed Celal'in, bir Hindu tapınağında tüm gün tutulan orucun açıldığı sofraları görüntüleyen bu çalışması yarışmanın galibi oldu

#2 Şarap fotoğrafı kategorisinde Victor Pugatschew'in fotoğrafı. Fransa'nın Champagne bölgesinde çekilen fotoğrafta, chardonnay tipi şarap üretiminde sıkılan üzüm şırasının alttaki tanka akışı görülüyor

#3 Debdatta Chakraborty 'Hasadı eve getir' kategorisinde birinci oldu. Fotoğrafta bir nehirde ağlarını seren balıkçılar görülüyor

#4 Aniko Lueff'un Yemek Blogçuları kategorisinde birinci olan fotoğrafında, peteğin üzerine akan lavanta balı ve üzerindeki kuru lavanta yaprakları görülüyor

#5 Masadaki Yemek kategorisinde birinci olan Tom Parker'in fotoğrafında Kolombiya'nın Cartegena kentindeki bir otelde yaptığı yemeği sunan bir şef görülüyüyor

#6 Günde bir Elma kategorisinde birincilik güller ve elmalarla bu mizanseni oluşturan Michael Meisen'a verildi.

#7 Oliver Hauser'ın bu fotoğrafı Adem Havva'ya yemek pişiriyor serisinden alındı

#8 Hasadın en iyileri kategorisinde Andy Grimshaw'un bu fotoğrafı birinci old

#9 Guillaume Flandre'nin Senegal'in başkenti Dakar'daki bir pazarda çektiği bu kare "Tarlada yiyecek" kategorisinde birinci oldu

#10 Flandre Aile Yemeği kategorisinde de babasını ve dedesini birlikte Noel yemeği pişiririken çektiği bu fotoğrafla birinci oldu

#11 Linda Taylor'ın armutlar ve armutla yapılan pastalar fotoğrafı Yiyecek Portresi ödülünü aldı

#12 Probal Rashid'in Yaşam için Yiyecek kategorisini kazanan fotoğrafı. Fotoğrafta balıkçı Lokman Miah teknesinde yemek pişirirken görülüyor.

#13 Derek Snee'nin, İngiliz Yiyecek Festivalleri kategorisinde birinci olan fotoğrafı. Paella pişirilen tezgahı gösteren Fotoğraf Newcastle kentindeki Noel Pazarı'nda çekildi.

#14 Satılık Yiyecek kategorisindeki en iyi fotoğraf Jade Nina Sarhel'in. Fotoğrafta Mumbai kentinde Diwali festivalinden bir gün önce sipariş ettikleri ekmekleri bekleyen kadınlar görülüyor. Kaynak: BBC

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