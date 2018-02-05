2018 Oscarlarını kim kazanacak? Bu yılki Oscarlara "The Shape of Water" 13 dalda aday gösterilse de 90. Akademi Ödülleri için yarışan filmler arasında daha birçok iddialı yapım var. İşte 4 Mart’ta sahiplerini bulacak Oscarların en favori filmleri:

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Three Billboards outside Ebbing, Missouri Facebook'ta Beğen: Frances McDormand tarafından canlandırılan bir annenin sürükleyici hikayesini anlatan filmin Oscar Ödülü’ne 7 adaylığı var. McDormand, En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle aday gösterilirken, Sam Rockwell (yukarıda) ve Woody Harrelson da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildiler. Film ayrıca En İyi Film, Ein İyi Orijinal Senaryo ile En İyi Kurgu dallarında da aday.

The Shape of Water (Suyun Sesi) Film, Sally Hawkins tarafından canlandırılan, gizli bir askeri merkezde çalışan dilsiz bir temizlikçi kadının suda yaşayan mucizevi bir yaratığa olan aşıkını anlatıyor. Romantik film, bu yılki Oscarlarda en fazla ödüle aday gösterilen yapım oldu. Film toplam 13 dalda adaylık aldı. Yönetmen Guillermo del Toro, ele aldığı bu hikaye ile bu yılki Akedemi Ödüllerinin en büyük kazananı olabilir.

The Post Merly Streep hiç şüphesiz ki Hollywood’un en iyi kadın oyuncusu. O nedenle The Post filmindeki rolüyle 21’inci kez Oscar'a aday gösterilmesi hiç de şaşırtıcı değil. 1971 yılındaki Pentagon belgelerini konu alan filmde Streep, ABD’deki Washington Post gazetesinin yayıncısı Katherine Graham adında bir karakteri canlandırıyor.

Lady Bird (Uğur Böceği) Bağımsız Amerikan filmlerinin ünlü oyuncusu Greta Gerwig'in ilk yönetmenlik denemesi olan film, liseli genç bir kız ile annesinin hikayesini komedi ile dram türlerinde anlatıyor. Gerwig ilk filmi ile beş alda Oscar’a aday gösterildi. Greta Gerwig aynı zamanda En İyi Yönetmen dalında Oscar’a aday gösterilen beşinci kadın yönetmen oldu.

Dunkirk Christopher Nolan'ın II. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesi'ni konu edinen filmi sekiz dalda Oscar’a aday gösterildi. Harry Styles’ın da rol aldığı film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Ses Miksajı, En iyi Ses Kurgusu ve En İyi Orijinal Film Müziği dallarında aday gösterildi.

Phantom Thread Paul Thomas Anderson'ın yazıp yönettiği filmin hikayesi, 1950'li yıllarda Londra'nın moda dünyasında geçiyor. Daniel Day-Lewis'in canlandırdığı Reynolds Woodcock, kız kardeşi Cyril ile birlikte ünlülere ve Kraliyet Ailesi'ne tasarımlar yapmaktadır. Modacının kontrollü ve planlı hayatı, tanıştığı genç Alma ile alt üst olur. Film En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu olmak üzere 4 dalda Oscar'a aday.

Loveless (Sevgisiz) Altın Küre Ödülü'nün sahibi Fatih Akın, Yabancı

Dilde En İyi Film kategorisinde Oscar'a aday olamadı. Bu daldaki 5 aday arasında favori olarak Rus yönetmen Andrei Swjaginzew imzalı Loveless öne çıkıyor. Dünya prömiyerini Cannes'da yapan film, oğlunu ihmal eden bir anne ve babanın hikayesini konu alıyor. Ünlü yönetmenin bir önceki filmi Leviathan da 2015 yılında aynı dalda Oscar'a aday olmuştu.

Call Me By Your Name 22 yaşındaki Timothée Chalamet’nin 17 yaşında Elio isimli karakteri canlandırdığı bu filmde Chalamet, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen üçüncü en genç oyuncu oldu. Luca Guadagnino tarafından yönetilen filmde Elio ile babasının stajyeri arasındaki aşk hikayesini ve Elio’nun olgunlaşmasını izliyoruz. Film aynı zamanda En İyi Film ödülüne de aday gösterildi.

Loving Vincent Ünlü ressam Van Gogh’un yaşamını konu alan ve dünyada ilk kez her karesi tuval üzerine yağlı boyayla çizilerek hazırlanan animasyon filmi, En İyi Animasyon dalında ödüle aday gösterildi. Pixar’ın Coco filmi ile Nora Twomey’in The Breadwinner filmi de bu kategoride aday gösterilen diğer iddialı filmler arasında yer alıyor. Kaynak: DW

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