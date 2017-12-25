2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!
#25Nicole Kidman'nın alkışı - 32 milyon görüntüleme
#24 Lady Gaga'nın Super Bowl maçındaki atlayışı - 47 milyon görüntüleme
#23 Maxine Waters - 73 milyon görüntüleme
#22 Trump ve güneş tutulması - 76 milyon görüntüleme
#21 Madelaine Petsch - 106 milyon görüntüleme
#20 Rafael Nadal - 109 milyon görüntüleme
#19 Taylor Swift ve tekmesi - 110 milyon görüntüleme
#18 Stranger Things Dance - 114 milyon görüntüleme
#17 Think (Düşün) - 114 milyon görüntüleme
#16 Twin Peaks’ Carl Rodd - 119 milyonj görüntüleme
#15 Zach Galifianakis - 121 milyon görüntüleme
#14 Mutlu Drone - 126 milyon görüntüleme
#13 Ağlayan Bebek - 132 milyon görüntüleme
#12 Seksi Muz - 132 milyon görüntüleme
#11 Haters Gonna Hate (Kıskananlar çatlasın) - 134 milyon görüntüleme
#10 Wonder Woman ve dansı - 135 milyon görüntüleme
#9 Bryan Cranston - 138 milyon görüntüleme
#8 'Nope' Rat - 154 milyon görüntüleme
#7 G.S. Warriors taraftarının dansı - 165 milyon görüntüleme
#6 Good Morning GIF - 175 milyon görüntüleme
#5 NFL sevinç - 180 milyon görüntüleme
#4 The Fall Out Boy Llama - 197 milyon görüntüleme
#3 El sallayan köpek (patime konuş) - 215 milyon görüntüleme
#2 Göz kırpan adam - 226 milyon görüntüleme
#1 Anna Hrachovec'in aşk cücesi - 340 milyon görüntüleme
Bonus: Gönlümüzün birincisi ''Salt Bae''
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