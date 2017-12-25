2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

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#25Nicole Kidman'nın alkışı - 32 milyon görüntüleme Facebook'ta Beğen:

#24 Lady Gaga'nın Super Bowl maçındaki atlayışı - 47 milyon görüntüleme

#23 Maxine Waters - 73 milyon görüntüleme

#22 Trump ve güneş tutulması - 76 milyon görüntüleme

#21 Madelaine Petsch - 106 milyon görüntüleme

#20 Rafael Nadal - 109 milyon görüntüleme

#19 Taylor Swift ve tekmesi - 110 milyon görüntüleme

#18 Stranger Things Dance - 114 milyon görüntüleme

#17 Think (Düşün) - 114 milyon görüntüleme

#16 Twin Peaks’ Carl Rodd - 119 milyonj görüntüleme

#15 Zach Galifianakis - 121 milyon görüntüleme

#14 Mutlu Drone - 126 milyon görüntüleme

#13 Ağlayan Bebek - 132 milyon görüntüleme

#12 Seksi Muz - 132 milyon görüntüleme

#11 Haters Gonna Hate (Kıskananlar çatlasın) - 134 milyon görüntüleme

#10 Wonder Woman ve dansı - 135 milyon görüntüleme

#9 Bryan Cranston - 138 milyon görüntüleme

#8 'Nope' Rat - 154 milyon görüntüleme

#7 G.S. Warriors taraftarının dansı - 165 milyon görüntüleme

#6 Good Morning GIF - 175 milyon görüntüleme

#5 NFL sevinç - 180 milyon görüntüleme

#4 The Fall Out Boy Llama - 197 milyon görüntüleme

#3 El sallayan köpek (patime konuş) - 215 milyon görüntüleme

#2 Göz kırpan adam - 226 milyon görüntüleme

#1 Anna Hrachovec'in aşk cücesi - 340 milyon görüntüleme

Bonus: Gönlümüzün birincisi ''Salt Bae''

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