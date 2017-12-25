2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#25Nicole Kidman'nın alkışı - 32 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!
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#24 Lady Gaga'nın Super Bowl maçındaki atlayışı - 47 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#23 Maxine Waters - 73 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#22 Trump ve güneş tutulması - 76 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#21 Madelaine Petsch - 106 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#20 Rafael Nadal - 109 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#19 Taylor Swift ve tekmesi - 110 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#18 Stranger Things Dance - 114 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#17 Think (Düşün) - 114 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#16 Twin Peaks’ Carl Rodd - 119 milyonj görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#15 Zach Galifianakis - 121 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#14 Mutlu Drone - 126 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#13 Ağlayan Bebek - 132 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#12 Seksi Muz - 132 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#11 Haters Gonna Hate (Kıskananlar çatlasın) - 134 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#10 Wonder Woman ve dansı - 135 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#9 Bryan Cranston - 138 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#8 'Nope' Rat - 154 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#7 G.S. Warriors taraftarının dansı - 165 milyon görüntüleme

2017'nin en çok görüntülenen 25 gif'i burada!

#6 Good Morning GIF - 175 milyon görüntüleme

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#5 NFL sevinç - 180 milyon görüntüleme

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#4 The Fall Out Boy Llama - 197 milyon görüntüleme

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#3 El sallayan köpek (patime konuş) - 215 milyon görüntüleme

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Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.
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