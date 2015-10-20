1960'lı Yıllardan Bir Seks Eğitim Kitabı
Herkesin ilk "leylekler getirdi" muhabbeti farklıdır.
Bazıları, seksin ne olduğunu ve insanların niye seks yaptığını anne ve babasıyla konuşarak öğrenir. Bazıları için seks arkadaşlardan, internetten, filmlerden öğrenilen bir şeydir.
İşte 1960'lı yıllardan bir seks eğitim kitabı.
1968'de yayınlanan "Bebekler Nasıl Olur?" isimli bu kitap, yeni bir hayatın nasıl oluştuğunu resimlerle anlatıyor.
Önce, çiçek örneği kullanılarak döllenmenin ne olduğu anlatılıyor.
"Tohum toprağa düşer. Güneşin ve yağmurun yardımıyla yeni bir bitkiye dönüşür."
Ardından hayvanlara geçiliyor.
Spermi tavuğun vücuduna göndermek için, horoz tavuğun sırtına çıkar ve organını tavuktaki açıklığa yerleştirir.
Çizim resimlerle bunun nasıl gerçekleştiği gösteriliyor.
Ve bunu yaptıktan sonra ne olduğu gösteriliyor. Testis, penis, vajina ve yumurtalık resim üzerinde gösteriliyor.
Ardından insan örneğine geçiliyor.
"Babanın testislerinden gelen sperm penis yoluyla anneye aktarılır. Bunun için anne ve baba birbirlerine dönük şekilde yatarlar ve baba penisini annenin vajinasına yerleştirir. Bitkilerden ve hayvanlardan farklı olarak, insan anne ve babasının yeni bir bebek oluşturması kişisel ve özel bir ilişkidir."
Ardından bebek oluşur...
Ve bebek dünyaya gelir...
Tatlı bir bebek.
Ve aile...
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