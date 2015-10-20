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Herkesin ilk "leylekler getirdi" muhabbeti farklıdır.



Bazıları, seksin ne olduğunu ve insanların niye seks yaptığını anne ve babasıyla konuşarak öğrenir. Bazıları için seks arkadaşlardan, internetten, filmlerden öğrenilen bir şeydir.



İşte 1960'lı yıllardan bir seks eğitim kitabı.



1968'de yayınlanan "Bebekler Nasıl Olur?" isimli bu kitap, yeni bir hayatın nasıl oluştuğunu resimlerle anlatıyor.