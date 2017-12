Kafasız Horoz Mike'ın yaşamına bir bakalım

10 Eylül 1945 yılında Lloyd Olsen adında bir çiftçinin horozu olan Mike aynı diğerleri gibi yemini yiyip hayatını düzgün ve efendi bir horoz gibi sürdürüyordu. Birgün çiftçinin canı aşırı derecede Mike'ı çeker ve karısı Clara'ya 'suyu ısıt akşama ziyafet var' der. Her zamanki gibi Clara suyu ısıtırken Lloyd baltasını alır ve Mike'ın kafasını uçurur. Her horoz gibi çırpınan Mike biraz daha aşırıya kaçar ve ortalıkla koşuşturmaya kanat çırpmaya başlar. Mike'ın ilginç yaşamı o an başlar...