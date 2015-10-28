Garip Haberler 18 Ay Boyunca Kafasız Yaşayan Ünlü Horoz Mike'ı Tanıyalım! Bu horozumuzun adı Mike ve kafası kesilmiş halde tam 18 ay boyunca yaşamış. Kesilmek için gün sayan Mike kafası olmadan uzun zaman yaşayarak festivallere konuk olmuş. Hadi onu biraz tanıyalım.

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Kafasız Horoz Mike'ın yaşamına bir bakalım 10 Eylül 1945 yılında Lloyd Olsen adında bir çiftçinin horozu olan Mike aynı diğerleri gibi yemini yiyip hayatını düzgün ve efendi bir horoz gibi sürdürüyordu. Birgün çiftçinin canı aşırı derecede Mike'ı çeker ve karısı Clara'ya 'suyu ısıt akşama ziyafet var' der. Her zamanki gibi Clara suyu ısıtırken Lloyd baltasını alır ve Mike'ın kafasını uçurur. Her horoz gibi çırpınan Mike biraz daha aşırıya kaçar ve ortalıkla koşuşturmaya kanat çırpmaya başlar. Mike'ın ilginç yaşamı o an başlar...

Mike hayata tutunmaya çalışıyor Kafası kesildikten bir süre sonra saklanan Mike'nin yerine başka horoz kesilir. Ertesi sabah horozunu canlı bulan Lloyd bunun nasıl olduğuna anlam veremez ve onun ne kadar hayatta kalacağını merak eder. Ancak bir süre aç kalırsa öleceğini anlayan çiftçi yemleri ve çeşitli mısırları şırıngayla Mike'a verir. Kafasız gezen Mike için bir sorun daha ortadan kalkmış olur.

Mike arkadaşlarıyla takılıyor Elbette bu durum onun iyiliğine değildi. O artık arkadaşları arasında da dışlanıyordu. Ah be Mike, seni bu hale getirenler utansın.

Horoz Mike 'Yürüyen Cenaze' Mike için çok acılı olan durum insanoğlu için ilgi çekici olmuştu. Mike'ın ölmediğini gören çiftçi Lloyd bunu fırsat bildi ve bir girişimciyle bu konu hakkında görüştü. Mike ülke genelinde Yürüyen Cenaze adlı şovun yıldızı olmuştu. Karnaval karnaval ülke turuna çıkan horozumuzu görmek adam başı 25 cente patlıyordu. Az daha tencerede pişecek olan Mike'nin turnesi oldu. Ancak kendisi kafasını özlüyor gibiydi...

Peki Mike neden ölmüyordu? Elbette kafası kesik bir horozun neden ölmediğine dair hepiniz bilimsel bir açıklama bekliyorsunuz. Belki de bazılarınız buraya gelene kadar bak şu allahın işine diyerek hatim bile indiriyorsunuz. Bunu merak eden sadece bizler değiliz. Horozun sahibi Lloyd da dayanamamış ve Mike'yi 250 mil uzaklıktaki Utah Üniversitesi'ne götürmüş.



Açıklamaya göre çiftçimiz baltayla horozun kafasını keserken şahdamarını ve beyin sapını es geçmiş. Aslında Mike çoktan ölmüş, ruhu şu anda cennette hurilerle takılıyor. Ancak bedeni 18 ay acılar içinde kıvranmış. Kanama olmamasının sebebi ise kanın çabucak pıhtılaşarak kanamayı durdurması olmuş.

Horoz Mike'ın ölümü R.I.P. :( Mike'ın sonu birçok ünlü gibi otel odasında gelmiş. Aslında ruhen çoktan ölmüş olan Mike 18 ay sonra bedenen de bu dünyadan göçmüş. Mike'ın ölümü içinde bulunduğu durumdan değil tamamen insan ihmalinden. Ah şu insanlar! Evet Mike'ye besin verilip boğazını temizledikleri şırınga bir gösteri sırasında unutulmuş ve kafasız horozumuz yavaş yavaş boğulmaya başlamış. Kafasız horoz Mike Arizona çölünün bir motel odasında hayatını tamamen kaybetmiş.



Seni unutmayacağız...

Ondan arda kalanlar; Horoz Mike Festivali! Mike anısına özel websitesi ve Colorado'nın Fruita kentinde adına özel düzenlenen bir festivali bile var!

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