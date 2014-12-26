16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri
Bu isimlerle piyasaya girseler belki de silinip gideceklerdi. İşte sahne/oyunculuk isimleriyle gerçek isimleri farklı olan 20 ünlü.
1. 1. Yıldız Levent (Muazzez Ersoy)
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2. 2. Turhan Bayburt (Ferdi Tayfur)
3. 3. Bahriye Tokmak (Kibariye)
4. 4. Ali Haydar Şen (Şener Şen)
5. 5. Aysel Gürsaçer (Seda Sayan)
6. 6. Orhan Baltacı (Doğuş)
7. 7. Fahrettin Cüreklibatur (Cüneyt Arkın)
8. 8. Deniz Engüzel (Sibel Can)
9. 9. Bülent Erkoç (Bülent Ersoy)
10. 10. Haluk Acil (Haluk Levent)
11. 11. Kamile Suat Erbem (Müjde Ar)
12. 12. Fazlı Yakupoğlu (Teoman)
13. 13. Abdullah Bazencir (Mahsun Kırmızıgül)
14. 14. Kaan Oktan Görgün (Okan Bayülgen)
15. 15. Fatma Yıldırım (Sezen Aksu)
16. 16. Serkan Burak (Alişan)
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
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