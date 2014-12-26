Ünlüler

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

Bu isimlerle piyasaya girseler belki de silinip gideceklerdi. İşte sahne/oyunculuk isimleriyle gerçek isimleri farklı olan 20 ünlü.

1. 1. Yıldız Levent (Muazzez Ersoy)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri
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2. 2. Turhan Bayburt (Ferdi Tayfur)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

3. 3. Bahriye Tokmak (Kibariye)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

4. 4. Ali Haydar Şen (Şener Şen)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

5. 5. Aysel Gürsaçer (Seda Sayan)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

6. 6. Orhan Baltacı (Doğuş)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

7. 7. Fahrettin Cüreklibatur (Cüneyt Arkın)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

8. 8. Deniz Engüzel (Sibel Can)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

9. 9. Bülent Erkoç (Bülent Ersoy)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

10. 10. Haluk Acil (Haluk Levent)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

11. 11. Kamile Suat Erbem (Müjde Ar)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

12. 12. Fazlı Yakupoğlu (Teoman)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

13. 13. Abdullah Bazencir (Mahsun Kırmızıgül)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

14. 14. Kaan Oktan Görgün (Okan Bayülgen)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

15. 15. Fatma Yıldırım (Sezen Aksu)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

16. 16. Serkan Burak (Alişan)

16 Türk Ünlünün Bildiğimizden Çok Farklı Gerçek İsimleri

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