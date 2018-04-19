16 Seks efsanesi ve gerçekler

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#1 Bir erkeğin penisi ne kadar büyük olursa olsun, anne karnındaki bebeğe ulaşmaya yetmez. Penisler rahim boynunu ve mukus kitlesini delip geçecek kadar büyük olmaz. Facebook'ta Beğen:

#2 Önemli bir maçtan önce seks yapmanız, maçtaki performansınızı olumsuz yönde etkilemez. Bilakis stresi azaltmaya yardımcı olur.

#3 Cinsel birleşme, kadınların orgazm olması için tek başına yeterli değildir. Kadınların yalnızca %20 ila 30'u cinsel birleşmeyle orgazm olur. Diğerleri ise ancak klitorisin uyarılmasıyla orgazma ulaşabilir.

#4 Oral seks, güvenli seks değildir. Yapan ya da yapılan taraf olmanız fark etmez. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma ihtimaliniz vardır.

#5 Büyük çıkıntı, büyük penis anlamına gelmez. Penisin erekte olmamış halinin, ereksiyon uzunluğuyla ilgisi olmadığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

#6 Ebeveynlerin düşündüğünün aksine, bugünün gençleri çok fazla seks yapmıyor. Hatta günümüz gençleri, önceki jenerasyonlara göre çok daha az seks yapıyor.

#7 İlk ilişkide her zaman kanama olmaz. Hatta kadınların sadece yarısından daha azının, ilk kez seks yaptıklarında kanaması olur.

#8 Seks sonrası baş aşağı durmak spermlerin yumurtaya ulaşmasına yardımcı olmaz. Sperm, servikal mukusa ulaştıktan sonraki günlerde rahime dağılır.

#9 Rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarının uygulandığı (Efendi-köle anlayışının hakim olduğu) cinsel ilişkiyi yaşayan kişiler... aslında düşünüldüğü gibi kendilerinden nefret eden seks bağımlıları değillerdir. Hatta araştırmalar sonucunda bu insanların diğer kişilere göre, zihinsel olarak daha dengeli oldukları ortaya çıkmıştır.

#10 Kadınlar yalnızca Ryan Gosling ile ilgili fantezi kurmazlar. Kadınların %82'si yabancı yerlerde sevişmenin, %72'si oral seksin, %65'i ise üzerinde hakimiyet kurulmasının hayalini kurar.

#11 3. buluşma diye bir kural yoktur. Hatta Amerikalı bekarlarla yapılan ankette erkekler 5. buluşmada, kadınlar ise 8. buluşmada seks yapılmasının doğru olduğunu düşündüklerini söylemişlerdir.

#12 Tuvaletten, cinsel yollarla bulaşan hastalıklara yakalanmazsınız çünkü insan vücudu dışında hayatta kalmaları zordur. Hastalığın bu şekilde bulaşabilmesi için klozet kapağında bulunan mikropların bir kesik veya yara ile temas etmesi gerekmektedir.

#13 Çikolata ve istiridye gibi cinsel isteği arttırdığı düşünülen yiyecekler aslında işe yaramaz. Bu yiyecekler yalnızca, selenyum eksikliği olan kişilerde etkilidir.

#14Annelerin söylediği gibi porno izlemek, sapkın olduğunuz anlamına gelmez. Çalışmalar, porno izlemek ile suç teşkil edecek sapkın davranışlar sergilemek arasında bir bağlantı olmadığını göstermiştir

#15 Bir penisin karşıdaki kişiyi tatmin etmesi için büyük olması gerekmez. Orgazmı sağlayacak çoğu hassas bölge vajina girişinden yalnızca 3-4 cm yukarıdadır.

#16 Evli çiftlerin ilk gecesi akıl almaz bir seksle sonlanmaz. Yeni evli çiftlerin %67'si, "O gün yorgunluktan sevişmediklerini" söylemiştir. Kaynak: The Chive

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