Ünlüler

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Süper başarılı ve ünlü bir kardeşiniz olduğunu ve onun gölgesinde yaşadığınızı bir düşünün!

1. Doug Pitt

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri
Facebook'ta Beğen:

Kendince başarılı bir kariyeri olmasına rağmen acaba geceleri yatakta "Neden ödüllere doymayan, dünyanın en seksi, başarılı ve trilyoner erkeği olan erkek kardeşi Bradd Pitt gibi yaratılmadığını merak ediyor mudur?"

2. Jim Hanks

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Tom Hanks'in küçük kardeşi de abisi gibi bir aktör. 1993'te "Buford's Beach Bunnies" filminde oynadı. Filmi hatırlayan?

3. Don Swayze

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Patrick'e benzemediğini söyleyemeyiz. "Days of Our Lives" ve "The Young and the Restless" gibi dizilerde oyunculuk yapsada, Jim Hanks gibi o da abisinin yakaladığı başarıyı yakalayabilmiş görünmüyor.

4. Chad Lowe

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Kendisi HIV ile mücadele eden bir adamı canlandırdığı rolü ile Emmy ödülü almış olmasına rağmen, abisi Rob gibi Hollywood'un ünlüler listesine girebilmiş değil.

5. Daniel Baldwin (en sağda)

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Burada daha da vahim bir durumdan bahsedebiliriz. Dört erkek kardeş. Bir tanesi Hollywood'un A liste efsane oyuncularından. Diğer ikisi de oyunculuk kariyerlerine iyi kötü devam eden kardeşler. Ancak Daniel 1998'de New York'ta ki Plaza Otel'de çırılçıplak koşup, "Baldwin!" diye bağırdıktan sonra kokain bulundurmaktan tutuklanmıştı.

6. Shannon Leto

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

İkisi de "30 Seconds to Mars" isimli grupta çalıyor. Fakat Jared'ı iyi filmlerde, etkileyici rollerle izleyenlerden 30 Seconds to Mars'ı bilmeyenler kardeş Leto'dan bihaber hayatlarına devam ediyor.

7. Harry Smith

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

İkisi de Los Angeles'a kötü koşullardan kaçmak için birlikte taşındılar. Ancak biri hayal bile edilemeyecek başarıyı yakaladı diğeri ise o kadar şanslı olamadı.

8. Randy Quaid

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Abisine benzemek bir yana dursun o tam bir baş belası erkek kardeş. En son eşiyle Kanada sınırına yasal olmayan yollardan girmeye çalışırken tutuklanan Randy'nin ayrıca sex kasetleri de bulunuyor.

9. Paul Vincent

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

İşte adaletsiz hayat diye buna derim. Kendisiyle ilgili çok az bilgi mevcut ve bir fotoğrafını bulabilmek bile çok zor. Kendisi görünmekten neredeyse kaçıyor gibi. Vin Diesel kardeşi hakkında ne düşünüyor bilmek isterdim.

10. Trace Cyrus

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Sanırım Trace, ablası Miley'nin izinden gitmediği için sevinmeliyiz.

11. Conrad Hilton

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Zenginlik konusunda ablasından aşağı kalır bir yanı olduğunu sanmıyorum ancak internette "Paris'te bir gece" diye bir video ile karşılaşıp, oynata bastıktan sonra ablamı o şekilde görmek istemezdim.

12. Chris Ciccone

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Conrad bir yana dursun, sanırım Chris en az 30 senedir ablasının yaptıklarını izliyor olsa gerek. Bir yandan da düşünsenize Madonna sizin ablanız!

13. James Haven

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Bu iki kardeşe aşina olduğumuzu söyleyebiliriz. En son 2000 yılındaki tuhaf öpücük olayında en son James'ten bahsedilmişti sanırım.

14. Jake Paltrow

14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri

Sizce de Jake, Gwyneth'in eski kocası Chris Martin'e biraz fazla benzemiyor mu?

www.ebaumsworld.com

Facebook Yorumları
Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Filmlere, kitaplara ve popüler kültürün her dalına konu olmuş, suç dünyasının zeki ve acımasız banka soyguncularını sizler için derledik.
Selim Gerçeker aracılığı ile
Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Kimine göre hatalı, kimine göre maksatlı(!) bir durum söz konusu...
Sercan Eker aracılığı ile
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Ayça Olgun aracılığı ile
Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha ne yapsınlar?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Suudi Arabistan'dan Çin'e, Moğolistan'dan Nijerya'ya kadar birçok ülkede yüksek teknoloji kentleri planlanıyor. Kentlerin istihdam ve yaşam alanı yaratmasının yanı sıra iklim dostu olmasına da özen gösteriliyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Hunza Türklerini çoğunuz ilk defa duyacaksınız. Onları yakından tanıyınca da epey bir şaşıracaksınız; çünkü Hunza Türklerinin ortalama yaşam süresi 120 yıl… 100 yaşında ölen birisi olursa erken öldü gözüyle bakılıyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile