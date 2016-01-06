Ünlüler 14 Ünlü ve Onların Şöhretlerinden Dolayı Hiç Tanımadığımız Erkek Kardeşleri Süper başarılı ve ünlü bir kardeşiniz olduğunu ve onun gölgesinde yaşadığınızı bir düşünün!

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1. Doug Pitt Facebook'ta Beğen: Kendince başarılı bir kariyeri olmasına rağmen acaba geceleri yatakta "Neden ödüllere doymayan, dünyanın en seksi, başarılı ve trilyoner erkeği olan erkek kardeşi Bradd Pitt gibi yaratılmadığını merak ediyor mudur?"

2. Jim Hanks Tom Hanks'in küçük kardeşi de abisi gibi bir aktör. 1993'te "Buford's Beach Bunnies" filminde oynadı. Filmi hatırlayan?

3. Don Swayze Patrick'e benzemediğini söyleyemeyiz. "Days of Our Lives" ve "The Young and the Restless" gibi dizilerde oyunculuk yapsada, Jim Hanks gibi o da abisinin yakaladığı başarıyı yakalayabilmiş görünmüyor.

4. Chad Lowe Kendisi HIV ile mücadele eden bir adamı canlandırdığı rolü ile Emmy ödülü almış olmasına rağmen, abisi Rob gibi Hollywood'un ünlüler listesine girebilmiş değil.

5. Daniel Baldwin (en sağda) Burada daha da vahim bir durumdan bahsedebiliriz. Dört erkek kardeş. Bir tanesi Hollywood'un A liste efsane oyuncularından. Diğer ikisi de oyunculuk kariyerlerine iyi kötü devam eden kardeşler. Ancak Daniel 1998'de New York'ta ki Plaza Otel'de çırılçıplak koşup, "Baldwin!" diye bağırdıktan sonra kokain bulundurmaktan tutuklanmıştı.

6. Shannon Leto İkisi de "30 Seconds to Mars" isimli grupta çalıyor. Fakat Jared'ı iyi filmlerde, etkileyici rollerle izleyenlerden 30 Seconds to Mars'ı bilmeyenler kardeş Leto'dan bihaber hayatlarına devam ediyor.

7. Harry Smith İkisi de Los Angeles'a kötü koşullardan kaçmak için birlikte taşındılar. Ancak biri hayal bile edilemeyecek başarıyı yakaladı diğeri ise o kadar şanslı olamadı.

8. Randy Quaid Abisine benzemek bir yana dursun o tam bir baş belası erkek kardeş. En son eşiyle Kanada sınırına yasal olmayan yollardan girmeye çalışırken tutuklanan Randy'nin ayrıca sex kasetleri de bulunuyor.

9. Paul Vincent İşte adaletsiz hayat diye buna derim. Kendisiyle ilgili çok az bilgi mevcut ve bir fotoğrafını bulabilmek bile çok zor. Kendisi görünmekten neredeyse kaçıyor gibi. Vin Diesel kardeşi hakkında ne düşünüyor bilmek isterdim.

10. Trace Cyrus Sanırım Trace, ablası Miley'nin izinden gitmediği için sevinmeliyiz.

11. Conrad Hilton Zenginlik konusunda ablasından aşağı kalır bir yanı olduğunu sanmıyorum ancak internette "Paris'te bir gece" diye bir video ile karşılaşıp, oynata bastıktan sonra ablamı o şekilde görmek istemezdim.

12. Chris Ciccone Conrad bir yana dursun, sanırım Chris en az 30 senedir ablasının yaptıklarını izliyor olsa gerek. Bir yandan da düşünsenize Madonna sizin ablanız!

13. James Haven Bu iki kardeşe aşina olduğumuzu söyleyebiliriz. En son 2000 yılındaki tuhaf öpücük olayında en son James'ten bahsedilmişti sanırım.

14. Jake Paltrow Sizce de Jake, Gwyneth'in eski kocası Chris Martin'e biraz fazla benzemiyor mu?

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